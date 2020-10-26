Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 43 миллиона человек

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 43 миллиона человек. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников в понедельник, 26 октября, предоставил данные, согласно которым число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 43 миллиона человек.

Всего учеными выявлено 43 009 311 случаев инфицирования. Жертвами болезни стали 1 153 861 пациента с COVID-19. Выздоровели за все время свыше 28 миллионов заболевших.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила о пандемии COVID-19 в мире.

Антирекорд по количеству зараженных коронавирусом сохраняется в США, второе место в списке держит Индия, на третьем Бразилия. Россия стоит на четвертой позиции по числу инфицированных.

В России, по данным оперштаба, коронавирусом заразились 1 513 877, умерли от инфекции 26 050 человек, смогли справиться с болезнью 1 138 522 пациентов.