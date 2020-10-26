Новые случаи заражения коронавирусом в России на 26 октября 2020: в стране новый рекорд по числу больных за сутки

Среди новых заражённых симптомов коронавируса не было у 27,7% пациентов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России за минувшие сутки выявлено 17 347 новых случаев коронавируса. Это стало новым рекордом по ежесуточному числу больных за всё время пандемии COVID-19 в стране. Общее число заразившихся достигло 1 531 224 человек. За последние сутки новые заболевшие зафиксированы во всех 85 регионах России.

Наибольшее число заражённых зарегистрировано в Москве - 5 224 человек. В десять регионов с самым высоким показателем ежесуточного количества заболевших вошли также Архангельская (298), Воронежская (272), Московская (499), Нижегородская (376), Ростовская (312) и Свердловская (281) области, а также Забайкальский край (234), Красноярский край (274) и Санкт-Петербург (715).

Выздоровели за сутки 7 574 человека, а за всё время эпидемии коронавируса в России - 1 146 096 человек. Число погибших от заражения коронавирусом и сопутствующих заболеваний увеличилось на 219, достигнув 26 269 человек.