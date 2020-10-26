Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в России на 26 октября 2020: в стране новый рекорд по числу больных за сутки

Специалисты зафиксировали 17 347 заражённых, до этого наибольшим значением было 17 340
Ася КУЗНЕЦОВА
КомментироватьОставить комментарий
Среди новых заражённых симптомов коронавируса не было у 27,7% пациентов

Среди новых заражённых симптомов коронавируса не было у 27,7% пациентов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России за минувшие сутки выявлено 17 347 новых случаев коронавируса. Это стало новым рекордом по ежесуточному числу больных за всё время пандемии COVID-19 в стране. Общее число заразившихся достигло 1 531 224 человек. За последние сутки новые заболевшие зафиксированы во всех 85 регионах России.

Наибольшее число заражённых зарегистрировано в Москве - 5 224 человек. В десять регионов с самым высоким показателем ежесуточного количества заболевших вошли также Архангельская (298), Воронежская (272), Московская (499), Нижегородская (376), Ростовская (312) и Свердловская (281) области, а также Забайкальский край (234), Красноярский край (274) и Санкт-Петербург (715).

Выздоровели за сутки 7 574 человека, а за всё время эпидемии коронавируса в России - 1 146 096 человек. Число погибших от заражения коронавирусом и сопутствующих заболеваний увеличилось на 219, достигнув 26 269 человек.