Якутия предлагает защитить вечную мерзлоту

Глобальное потепление климата и таяние вечной мерзлоты становится актуальным вопросом. Президент России в ходе выступления на пленарной сессии заседании дискуссионного клуба «Валдай» отметил, что в этой области уже накопилось критическое напряжение. При таянии вечной мерзлоты возникает цепная реакция, стимулирующая выброс в атмосферу метана, который по своему парниковому эффекту в 28 раз сильнее углекислого газа.

Госсобрание Якутии несколько лет назад подготовило федерального закона «О рациональном использовании и охране вечной мерзлоты», активно обсуждает эту проблему на различных федеральных площадках. Летом председатель парламента Республики Саха (Якутия) Пётр Гоголев поручил активизировать работу с Госдумой в части рассмотрения проекта федерального закона об охране вечной мерзлоты.

Законопроект об охране и рациональном использовании вечной мерзлоты, который активно продвигает парламент Якутии, нужно обсуждать, - сообщил во время недавнего рабочего визита в республику председателя Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Госдумы Николая Николаева. - Необходимо более детально двигаться в этом направлении через принятие стандартов, нормативно-правовых актов». Председатель комитета поддержал предложение якутских парламентариев о создании в Государственной Думе рабочей группы по обсуждению данного вопроса.

Парламент Якутии предлагает создать федеральный фонд информации о состоянии вечной мерзлоты, ввести проведение государственной экспертизы, государственного мониторинга ее состояния. Предусматривается распределение полномочий федеральных, региональных и муниципальных органов власти.

Для сведения, в мае 2018 года в Якутии был принят региональный закон «Об охране вечной мерзлоты», в котором впервые на законодательном уровне дано определение понятию «вечная мерзлота». Государственное управление осуществляется министерством экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии и министерством архитектуры и строительного комплекса республики, а порядок исполнения закона должен быть установлен правительством субъекта.

Парламентарии Якутии высоко оценивают поддержку Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Госдумы. Как отметил председатель профильного комитета Госсобрания Владимир Прокопьев, благодаря совместной работе сегодня оказана существенная помощь в решении важных вопросов, что отражается в законе «О недрах», «Об особо охраняемых природных территориях», «Об охоте», «О любительском рыболовстве» и т.д.