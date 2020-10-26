Глава Чувашии распорядился приступить к строительству современной больницы

В Чувашии пересмотрели бюджет на 2020 год и внесли необходимые коррективы в законопроект. В итоге республиканский бюджет на 2020 год составит более 71,7 млрд рублей. Это на 8,8 млрд. рублей больше, чем было. Дополнительные средства решено направить, в частности, в сферу здравоохранения. По сравнению с 2019 годом, финансовое обеспечение местной медицины увеличится таким образом в 1,8 раза.

Теперь есть, на что спроектировать и построить давно нужный новый инфекционный корпус БУ «Республиканская клиническая больница». Тем более, что такое поручение было получено Главой Чувашии Олегом Николаевым во время рабочей встречи с Президентом России Владимиром Путиным.

Строительство клинической больницы потребует 19,3 млн рублей. Зато появление современного больничного корпуса решит многие проблемы. Причем не только актуальные сегодня в связи с пандемией и потребностью в дополнительных койках, но существующие в Республике постоянно – например, с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые вирусная инфекция еще и обострила. Об этом сказал Глава Чувашии Олег Николаев:

"Ситуация с новой коронавирусной инфекцией обострила историческую для Чувашии проблему – смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. До пандемии этот показатель составлял 40%. Переломить ситуацию поможет реконструкция медицинского комплекса республиканской больницы в Чебоксарах с расширением сердечно-сосудистого отделения. Сейчас от обсуждения переходим к реализации. Тем более, что есть соответствующее поручение Президента России Владимира Путина".