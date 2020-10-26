Новый премьер-министр Японии хочет поставить точку в переговорах о южной части Курил

Ёсихидэ Суга заявил, что будет стремиться к всестороннему развитию отношений с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новый премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил, что планирует поставить точку в переговорах о южной части Курильских островов. Он также сообщил во время своей первой программной речи в парламенте, что намерен развивать отношения с Россией и подписать мирный договор.

- С помощью откровенного диалога на уровне высших руководителей я буду стремиться к всестороннему развитию отношений с Россией, включая подписание мирного договора, - заявил Ёсихидэ Суга.