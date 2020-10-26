В Госдуме прокомментировали идею ввести в России должность омбудсмена по борьбе с коррупцией

В Госдуме оценили инициативу создание должности омбудсмена по борьбе с коррупцией Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Чем больше сил будет направлено на борьбу с коррупцией, тем лучше для нашей страны. Такое мнение выразил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев в ответ на предложение политолога Антона Орлова основать в России институт уполномоченного по борьбе с коррупцией. При этом Гутенев добавил, что важно, чтобы силы направленные против коррупции были «здоровыми».

Парламентарий добавил, что, по его мнению, создание должности омбудсмена по борьбе с коррупцией было бы не лишним.

«Но я бы сверхбольших ожиданий на данном этапе пока не связывал бы с этим. Мне кажется, во многом будет зависеть от того, кому будет доверено, в случае создания, возглавить эту структуру», — цитирует Гутенева RT.

Напомним, идею учредить в России институт уполномоченного по борьбе с коррупцией озвучил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Политолог отметил, что омбудсмен мог бы выявлять излишние бюрократические процедуры в стране, а также работать с обращениями граждан, пишет сайт argumenti.ru.

Ранее Генпрокуратура опубликовала данные по уровню коррупции в России в первом полугодии. Оказалось, что за первые шесть месяцев 2020 года, по данным ведомства, в стране было выявлено 19 тысяч преступлений, пишет ОТР.