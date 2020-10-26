Названы фрукты и ягоды, которые помогут восстановиться после COVID-19

Названы фрукты, которые помогут восстановиться после COVID-19. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Cезонные фрукты и ягоды, которые помогут в восстановлении при коронавирусе и профилактике заболевания назвала диетолог и доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Медицинской академии Крымского федерального университета Ирина Сухарева. Она отметила, что в период пандемии следует уделять особое внимание своему питанию.

"В сезонных овощах и фруктах полуострова достаточно большое количество витаминов и других полезных свойств. Однако следует обратить внимание на то, что они не избавят вас от COVID-19 и не вылечат его. Сбалансированное питание укрепит иммунитет организма при болезни и облегчит восстановление", - сказала Сухарева, слова которой приводит пресс-служба вуза.

Диетолог советует включить в рацион хурму, айву, кизил, виноград, зизифус и облепиху.

По словам Ирины Сухаревой, следует ограничить себя в сладком, а для перекуса использовать виноград, груши и сливы. Она отмечает, что придерживаться строгих диет категорически не стоит. Питание должно быть дробным, небольшими порциями пять-шесть раз в день", - сказала Сухарева.

Она посоветовала варить компот из айвы и кизила и ежедневно съедать по 4-5 грецких орехов.

Напомним, что, согласно данным оперштаба в России, за последние сутки выявлено рекордное количество инфицированных. Их число составило 17 347.