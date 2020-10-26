Пласидо Доминго заявил, что Владимир Путин пригласил его в Совет по культуре

Пласидо Доминго заявил, что Путин пригласил его в Совет по культуре. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Всемирно известный оперный певец и дирижер Пласидо Доминго в эфире Первого канала заявил, что президент России Владимир Путин предложил ему вступить в Совет по культуре и искусству при президент РФ. Доминго отметил, что принял бы за честь такое предложение, но у него плотный график выступлений.

"Владимир Путин великодушно пригласил меня вступить в Совет по культуре и искусству. Я счел бы за честь принять такое предложение, но увы, мой плотный график выступлений не позволяет мне сделать это в этот раз, но у меня уже есть договоренности о дальнейшем сотрудничестве, и я еще не раз вернусь в Москву в этом театральном сезоне", - сказал Доминго.

Заседание Совета по культуре и искусству состоится 27 октября 2020 года в режиме видеоконференции.

Пласидо Доминго - испанский оперный певец и дирижёр, лирико-драматический тенор. С 2009 года является генеральным директором Лос-Анджелесской оперы.

За более чем полувековую карьеру Доминго исполнил 150 ведущих оперных партий. Певец записал более 100 выступлений - полнометражные оперные спектакли, сольные записи и дуэты.