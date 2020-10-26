Специалисты по кибербезопасности сообщили о новой мошеннической схеме с использованием популярных брендов

В рунете массово регистрируются домены с названиями популярных брендов Фото: Shutterstock

Специалисты в области кибербезопасности предостерегают россиян о новой мошеннической схеме, по которой злоумышленники регистрируют домены с названием популярных брендов и окончанием "-off".

Только 20 октября сервис выявления угроз Ethic зафиксировал 192 регистрации таких доменов, сообщил глава блока специальных сервисов "Инфосекьюрити" Сергей Трухачев в беседе с газетой "Коммерсантъ". Он также отметил, что все домены оформили через российскую компанию-регистратора, и все они привязаны к серверу, связанному с компанией Ispiria из Белиза.

Трухачев считает, что тот, кто регистрирует домены, будет монетизировать их с помощью фишинговых ссылок и накрутки сетевого трафика.

Ранее сайт KP.ru сообщал о новой мошеннической схеме, по которой злоумышленники представляются сотрудниками прокуратуры, сообщают о следственных действиях в отношении сотрудников банка и предупреждают о звонке на следующий день.