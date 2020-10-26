Андрей Бурковский рассказал о съемках в кинопроекте «Тобол»

Андрей Бурковский сыграл роль шведа в фильме "Тобол" Фото: кадр из фильма

Российский актер Андрей Бурковский рассказал, что новый восьмисерийный фильм «Тобол», который вскоре выйдет на экраны, очень напоминает ему «Игру престолов». В проекте проработано множество сюжетных линий, зрителей ждет и война, и любовь, и политика, и история.

«Этот проект — немного как «Игра престолов». У нас много сюжетных линий: шведы, губернатор, Петр I, Семен Ремезов… А еще безумная любовь, плюс война и предательство. Такая вот история России», - поделился впечатлениями Бурковский.

Артист рассказал, что съемки проходили в Тобольске и почти весь город принимал участие в создании новой картины.

«А еще многие жители Тобольска приходили смотреть, как мы снимаем, поэтому кажется, что весь город участвовал в наших съемках», - цитирует Бурковского ФАН.

Также Андрей Бурковский добавил, что много сил и времени у создателей проекта отняла досъемочная подготовка.

«Досъемочная подготовка заняла у создателей фильма целых три года. За это время в Тобольске была построена уникальная декорация — центр старинного города с каналами, подворьями и жилыми домами героев, которые воссоздавались по чертежам того времени», - поделился актера.

При этом, по словам артиста, все усилия были не зря, и полученный результат того стоит.