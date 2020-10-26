В Минске протестующие блокируют дороги

В Минске сообщили о задержаниях на акциях протеста Фото: REUTERS

Милиция Беларуси сообщила о задержаниях протестующих в Минске при попытке заблокировать дороги, передаёт РИА Новости.

Напомним, сегодня, 26 октября, истёк срок выполнения условий ультиматума, выдвинутого Светланой Тихановской по отношению к властям Беларуси. Тихановская потребовала отставки Александра Лукашенко, остановки насилия на улицах Беларуси и свободы всем политзаключённым. В случае невыполнения объявленных условий политик пообещала всеобщую забастовку.