В Роспотребнадзоре перечислили самые популярные прививки от инфекций

В Роспотребнадзоре рассказали, какие прививки самые распространенные Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Роспотребнадзоре рассказали, прививки от каких инфекций в России самые распространение. Оказалось, что чаще всего в 2019 году россияне делали прививки от гриппа. Всего вакцинацию прошли больше 72 миллионов жителей страны.

На втором месте по популярности у россиян в 2019 году оказалась ревакцинация против столбняка. Такой укол сделали 10,91 миллиона человек. Также большое число граждан привились от дизентерии - 10,49 миллиона.

Добавим, что также в пятерку распространенных прививок вошли также повторные прививки от полиомиелита (4,53 млн) и кори (3,26 млн), передает NEWS.ru.

А вот самыми невостребованными прививками у россиян стали укол против гепатита А (504,1 тысяча), клещевого энцефалита (1,06 млн) и ревакцинация против пневмококковой инфекции (1,35 млн).

Напомним, ранее в Роспотребнадзоре заявили, что укрепить иммунитет и защитить организм от любых вирусов, в том числе от гриппа и коронавируса, поможет обычная зарядка по утрам. Физическая активность поможет улучшить самочувствие и укрепить организм, передает RT.