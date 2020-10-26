"Есть какие-то определенные нормы морали!": Мясников резко ответил Навальному

Мясников назвал бредом обвинения Навальным омских врачей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал бредом обвинения в адрес омских врачей в том, что они хотели убить российского политика Алексея Навального.

- Каким надо быть, извиняюсь, ублюдком, чтобы врачей, которые спасли тебе жизнь, сказать, что они хотели меня убить. Это как вообще?.. Ему надо спасибо им сказать, а он говорит - они меня убить хотели, - сказал Мясников в беседе с Тиной Канделаки в эфире Радио "Комсомольская правда".

Врач также рассказал, что с 15 июня в его больнице проходил лечение молодой человек с "разрушенной поджелудочной железой". За это время у пациента случилось несколько клинических смертей, он перенёс восемь операций.

- Мы его месяц вытаскивали с того света, и вот он выйдет и скажет, что мы его убить хотели? Это как? Есть какие-то определённые нормы морали! - заявил Мясников.

Ранее Мясников уже высказывался об интервью Алексея Навального немецкому изданию, сообщал сайт KP.ru.

Напомним, 20 августа Алексея Навального госпитализировали в Омске. Ему стало плохо во время перелёта из Томска в Москву. Спустя почти двое суток его транспортировали в немецкую клинику "Шарите". Позже правительство Германии заявило, что в анализах политика обнаружены яды группы "Новичок". Генпрокуратура России уже несколько раз запрашивала официальную информацию по пробам Алексея Навального, однако ответа так и не последовало.

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