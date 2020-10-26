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"Не надо обманываться": Доктор Мясников ответил, снижают ли курение и алкоголь риск коронавируса

Врач и телеведущий рассказал в эфире Радио "Комсомольская правда", что вредные привычки провоцируют более тяжёлое течение болезни
Ася КУЗНЕЦОВА
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Александр Мясников предостерёг курильщиков об опасности тяжёлого течения коронавируса

Александр Мясников предостерёг курильщиков об опасности тяжёлого течения коронавируса

Фото: Иван ПРОХОРОВ

Врач Александр Мясников назвал ошибкой заявления о том, что курение спасает от заражения коронавирусом.

- Потому что курение, доказано, является мощным фактором риска для тяжёлой формы коронавируса, - заявил Мясников в эфире Радио "Комсомольская правда".

Он также отметил, отвечая на вопрос Тины Канделаки о степени риска заражения для курящих и пьющих людей, что курение оказалось таким же фактором риска, как и хронические заболевания.

- Уже просто доказано, что курение сегодня входит во все факторы риска - такие, как ожирение, диабет, хроническая болезнь легких, почечная болезнь. И употребление алкоголя, конечно, так же входит. И от этого никуда не деться. Не надо обманываться, - предостерёг специалист.

Ранее сайт KP.ru сообщал о проекте Всемирной организации здравоохранения, в рамках которого планируется помочь бросить курить 1,3 миллиарда человек. Желающие избавиться от вредной привычки получат нужную помощь, такую как замещение никотина и круглосуточный доступ к цифровому консультанту по проблеме "Флоренс", уточнил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

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