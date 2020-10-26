В Госдуме прокомментировали законопроект о химической кастрации педофилов

В Госдуме оценили законопроект о о химической кастрации педофилов Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Наказание педофилов химической кастрацией – слишком мягкая мера. Такое мнение выразил депутат Госдумы Олег Нилов. Он отметил, что лечить или перевоспитывать людей, совершивших такие тяжкие преступления, неправильно.

«У нас есть статья в Конституции 20-я, расстрельная статья — смертная казнь — в том числе для этих нелюдей, для зверей в человеческой шкуре. Это широкий список таких отъявленных преступников, которых ни лечить, ни перевоспитывать, считаю, не должно и даже несправедливо», — цитирует депутата телеканал «360».

Помимо этого Нилов выразил мнение, что смертная казнь также должна распространяться на террористов и казнокрадов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Госдуму планируется внести на рассмотрение законопроект о химической кастрации педофилов. Новые нормы наказаний могут внести в Уголовный кодекс, передает «Известия».

Добавим, что ранее в Госдуме также поддержали идею создать единый на страну реестр педофилов, пишет Москва 24.