«Яндекс» впервые представил отчет о выдаче данных россиян госорганам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Компания «Яндекс» впервые опубликовала статистику о предоставлении данных российских граждан по запросу государственных органов.

По данным отчета, с января по июнь текущего года «Яндекс» получил более 15 тысяч запросов на раскрытие пользовательской информации граждан. При этом большую часть из поданным запросов (около 84 процентов) компания удовлетворила.

«Если запрос не соответствует требованиям закона, "Яндекс" его отклоняет», - уточнили в компании, также отметив, что ответа не получают и не учитываются в статистике запросы, полученные из неофициальных каналов, то есть по электронной почте или по телефону

Больше всего госорганы запрашивают данные из таких сервисов трех компании: «Яндекс.Почта», «Яндекс.Такси» и «Яндекс.Паспорт». В «Яндекс» уточнили, что доступ к содержимому почтового ящика пользователя предоставляют только по судебному решению.

«Например, это может быть запрос о пользователе, который использовал один из сервисов "Яндекса" для мошенничества», - сказано в отчете компании