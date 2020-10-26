У берегов Сахалина сел на мель сухогруз с 20 членами экипажа и 12 тыс. тонн угля Фото: Кадр видео

В ночь на понедельник, 26 октября, у берегов Сахалина сел на мель сухогруз 189-метровый Mercury Ocean, на борту которого находится 20 членов экипажа и 12 тысяч тонн угля. Судно сорвало с рейда и отнесло от морского порта.

На помощь направлен буксир «Берингов пролив», и идет подготовка к крупной спасательной операции, которая долгое время была невозможной по причине мощных волн.

Как сообщили «Комсомольской правде – Сахалин» в федеральном агентстве «Росморречфлота», пробоин и течей на сухогрузе не обнаружено. Угрозы жизни и здоровью экипажа также нет.

Напомним, ранее синоптики предупреждали россиян о непогоде в 12 российских регионах, в том числе и на Сахалине, где в ближайшие дни прогнозируются все виды осадков снег, мокрый снег и дождь. Кроме того, ожидается усиление ветра до 25 м/с, а местами до 30 м/с