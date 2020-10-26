Гинцбург рассказал, как привившиеся "Спутник V" переносят вакцину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Большинство людей переносят прививку "Спутник V" без каких-либо проявлений, побочные эффекты появляются только у 15% привившихся. Об этом заявил глава НИЦ имени Гамалеи, который разработал вакцину, Александр Гинцбург.

- Побочные эффекты наблюдаются примерно у 15% вакцинированных. То есть, как не трудно понять, 85% вакцинированных переносят, соответственно, данную вакцину без всяких побочных эффектов и без всякого для себя неудобства, - рассказал Гинцбург в эфире "России 24".

Побочные эффекты у некоторых привившихся были такими же, как ранее у добровольцев. Это повышение температуры до 38 градусов, иногда - головная боль и ломота в мышцах, а также покраснение на месте укола.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о том, что вакцинация от COVID-19 в России будет бесплатной. По его словам, массовая вакцинация начнется, как только будут запущены большие объемы производства.