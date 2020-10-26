Адвокат Михаила Ефремова рассчитывает на новое смягчение приговора

Адвокат ожидает смягчение приговора для Ефремова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Один из адвокатов Михаила Ефремова, осужденного за смертельное ДТП на Садовом кольце, рассчитывает на смягчение наказания в кассационной инстанции.

По словам защитника Петра Хархорина, актер готов возместить убытки компании "Стоун-XXI", на чьей машине работал погибший житель Рязани Сергей Захаров.

"Полагаю, что все-таки снижение наказания в определенной степени будет", - сказал адвокат в интервью телеканалу "Москва-24".

Ранее Петр Хархорин сообщал, что его подзащитный обещал помочь гражданской жене погибшего в ДТП Ирине Стерховой и его матери. Заявлял и о том, что Ефремов выразил желание поставить памятник погибшему Сергею Захарову.

22 октября Мосгорсуд по апелляционной жалобе на приговор Пресненского районного суда Москвы сократил срок наказания Ефремову с 8 до 7,6 года колонии, приняв во внимание возмещение морального вреда потерпевшим. Ефремов выплатил моральный ущерб в размере один миллион рублей каждому члену семьи погибшего.

ДТП произошло 8 июня. Джип Ефремова вылетел на встречную полосу и врезался в фургон курьера Захарова, который от полученных травм скончался в НИИ Склифосовского. Экспертиза показала, что актер сел за руль пьяным.