Новую вспышку коронавируса в мире спрогнозировали американские ученые Фото: REUTERS

Зимой ожидается усугубление ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Такой прогноз дают ученые Стэнфордского университета в Калифорнии.

Согласно данным американским экспертов новые вспышки коронавируса будут связаны несколькими факторами. В первую очередь будет оказывать влияние дополнительный риск холодного времени года, когда люди будут чаще коммуницировать в помещениях с плохой вентиляцией.

Кроме того, холод, сухой воздух и отсутствие прямых солнечных лучей являются благоприятной средой для повышения передачи COVID-19. Специалисты полагают, что зимой потребуются более строгие ограничительные меры для снижения риска новых вспышек заболевания.

«У этого вируса наступит период расцвета. Впереди нас ждут довольно отрезвляющие и трудные месяцы», - приводит журнал Nature слова микробиолог Стэнфордского университета Дэвида Релмана

Напомним, ранее директор научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал, когда может наступить переломный момент во второй волне коронавируса