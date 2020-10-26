Курсант Московского университета МВД задержал убийцу на месте преступления

Курсант Александр Троицкий был награжден медалью «За доблесть в службе». Фото: Пресс-центр МВД России.

Курсант Московского университета МВД России Александр Троицкий, проходя вечером по улице Гагарина в Рязани, увидел неизвестного, который неподвижно лежал на асфальте. Курсант сразу вызвал полицию, медиков и попытался сам помочь потерпевшему, но ножевое ранение оказалось смертельным. Проведя разведку местности, он обнаружил мужчину, попытавшегося скрыться с места преступления. Полицейский догнал и задержал убийцу.

За оперативную работу было принято решение наградить курсанта медалью «За доблесть в службе».

«Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении курсанта 891-го учебного взвода Рязанского филиала Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя рядового полиции Александра Троицкого ведомственной медалью «За доблесть в службе». Став свидетелем преступления, молодой полицейский мгновенно сориентировался и задержал подозреваемого в убийстве», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В торжественной обстановке генерал-лейтенант полиции Игорь Калиниченко вручил рядовому полиции Александру Троицкому высокую награду и поблагодарил курсанта за решительный поступок.