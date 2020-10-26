Опасное последствие коронавируса у детей назвали в РАН Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Обследования детей, перенесших коронавирусную инфекцию, говорит о возможном снижении когнитивных функций, а также об опасностях низкой фертильности следующих поколений. Об этом сообщила академик РАН, председатель исполнительного комитета Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова

Эксперт уточнила, что у мальчиков после перенесенного COVID-19 происходит серьезное изменение сперматогенеза. «Это нам в будущем грозит опять проблемами с низкой фертильностью следующих поколений», - передает «РИА Новости» слова специалиста.

По словам Намазовы-Барановой, обследования переболевших коронавирусом детей показали снижение когнитивных функций у 30 процентов даже бессимптомных пациентов. В связи с этим она призвала тщательнее наблюдать за детьми, которые перенесли COVID-19 в любой форме.

Напомним, ранее ученые Национального центра глобального здравоохранения и медицины назвали новое неожиданное последствие коронавируса. Через два месяца после появления COVID-19 около четверти пациентов стали жаловаться на выпадение волос.