«Не оказывайте им чести»: Эрдоган призвал к бойкоту французских товаров

Реджеп Тайип Эрдоган Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал турецких граждан отказаться от покупки французских товаров

«Ни в коем случае не оказывайте им чести, не покупайте товары французских производителей!», - заявил турецкий лидер.

Кроме того, Эрдоган заявил, что «антиисламские выпады» президента Франции Эммануэля Макрона являются угрозой национальной безопасности Турции.

Ранее 23 октября французский лидер выступил с речью о борьбе с сепаратизмом во Франции, и заявил, что 9 декабря представит законопроект, направленный на укрепление республиканских ценностей. В рамках инициативы власти намерены бороться с сепаратизмом мусульман через образование детей. Он также сообщил о необходимости создать вместе с Советом мусульман Франции организацию, которая позволит построить «просвещенный ислам» в стране. Поводом к таким инициативам стало убийство учителя, который показывал карикатуры на пророка Мухаммеда.

«Мы рассматриваем антиисламские выпады Макрона и расистский терроризм как угрозу национальной безопасности и формируем свои планы сообразно с этим», - заявил Эрдоган, призвав Европу остановить «кампанию ненависти», которую проводит французский лидер.