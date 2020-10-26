На Украине сообщили о «катастрофическом поражении» партии Зеленского на выборах Фото: REUTERS

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» потерпела «катастрофическое поражение» на местных выборах, которые состоялись в минувшие воскресенье, 25 октября. Такое заявление сделал главный редактор украинского издания «Страна.ua» Игорь Гужва

По его словам, еще до окончательного подсчета голосов стало ясно, что у президентской партии «всё очень грустно». Так, в крупнейших украинских городах кандидаты от партии «Слуга народа» даже не вышли во второй тур, а по партийным спискам представители партии идут на третьем месте или ниже.

Эксперт полагает, что если бы выборы проходили в Верховную раду, то партия Зеленского заняла бы только третье место. Гужва считает, что в целом Украина возвращается к противостоянию партий «Европейская солидарность» и «Оппозиционная платформа - За жизнь».

Напомним, как писал сайт kp.ru, в минувшие воскресенье голосовать на выборы в местные органы власти Украины пришло всего 37% избирателей. 5 лет назад на выборах мэров и местных советов явка была на 10% выше. По данным exit poll, на выборах в горсовет Киева партия Зеленского стала только третья с 9,5 процентами. Ее обошли партия УДАР мэра украинской столицы Виталия Кличко с 21,3% и «Европейская солидарность» экс-главы незалежной Петра Порошенко с 18%.