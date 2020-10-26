Разрушающие мозг болезни назвал Доктор Мясников

Доктор мясников назвал разрушающие мозг болезни. Фото: Иван ПРОХОРОВ

Доктор Мясников в эфире телеканала "Россия 1" рассказал, какие болезни могут разрушать мозг человека. По его словам, больше всего разрушает мозг гипертония.

"Повышенное кровяное давление – фактор номер один для развития деменции и у молодых, и у пожилых", - сказал врач.

Сахарный диабет, по его словам, оказывает такое же разрушительное действие, что и гипертония. Обе болезни поражают глаза, почки и мозг.

Мясников рекомендовал людям, находящимся в группе риска, отказаться от соли, заниматься спортом, следить за питанием и регулярно принимать, прописанные медиками таблетки.

Другой причиной нейро-дегенеративных изменений являются прионные инфекции, инкубационные период которых может составлять десятки лет. Заболевания практически не поддаются диагностике и лечению.

Повторные травмы разрушительно влияют на мозг. К таким относятся автомобильные травмы, черепные, посттравматическая энцефалопатия, приводящие к ранней деменции.