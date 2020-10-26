Трамп высмеял Байдена, перепутавшего его c Джорджем Бушем Фото: REUTERS

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден неверно назвал имя американского лидера Дональда Трампа, скорее всего, перепутав его с бывшим главой государства Джорджем Бушем-младшим.

«В какую страну мы превратимся? Еще четыре года Джорджа... Джорджа... Мы окажемся в таком положении, где... Если Трампа выберут, мы все окажемся в другом мире!» — сказал демократ.

Глава Белого дома привлек внимание к оплошности своего соперника, отметив многие американские СМИ активно работают, чтобы избиратели не узнали о подобных оговорках Байдена.

«Вчера Джо Байден назвал меня Джорджем. Он не смог вспомнить мое имя. По ходу интервью ему потребовалась помощь ведущего. Картель фейковых новостей работает сверхурочно, чтобы скрыть это!», - написал американский лидер на страницах своего Twitter.

Напомним, накануне состоялся заключительный раунд теледебатов двух кандидатов в президенты США. Согласно результатам опроса американских избирателей, 53 процента считают победителем дебатов Байдена. Действующего американского лидера победителем назвали только 39 процентов опрошенных.