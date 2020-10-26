Курс рубля на 25 октября 2020: евро ниже 90 рублей впервые за месяц Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ходе торгов на Московской биржи в понедельник, 26 октября 2020 года, курс евро ослаб по отношению к рублю. Согласно данным торговой площадки, европейская валюта опустилась ниже 90 рублей впервые с 25 сентября 2020 года.

По состоянию на 16:53 по московскому времени, евро по отношении к рублю ослаб на 0,34 процента к уровню закрытия предыдущей сессии и подешевел до 89,98 рублей. Доллар также ослаб и торгуется по 76,07 рублей.

Напомним, ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что курс российской валюты останется около текущих значений до конца следующего года, однако назвал «неблагодарной вещью» прогнозировать курс валюты. Кроме того, он дал совет россиянам по хранению сбережений. По его словам, их лучше распределить между различными активами, а часть хранить в валюте.