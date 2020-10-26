Роспотребнадзор закрыл «Известия Hall» за нарушения антиковидных мер. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Концертный зал «Известия Hall» на Пушкинской площади был закрыт, так как заведение нарушало антикоронавирусные ограничения. Об этом сообщили в пресс-службе департамента торговли и услуг Москвы.

Проверка популярного клуба прошла 23 октября, во время концерта.

Специалисты заметили, что в заведении нарушается санитарное законодательство в рамках коронавирусных ограничений.

Посетители и персонал не соблюдали социальную дистанцию и были пропущены на мероприятие без масок и перчаток, а администрация заведения не исполняла обязательства по дезинфекции помещения.

Сегодня, 26 октября, было произведено фактическое приостановление деятельности до решения суда.

Протокол о временном запрете деятельности клуба передадут в суд, который вынесет решение о наказании для концертного зала. «Известиям Hall» грозит штраф в виде штрафа 500 тысяч рублей или приостановление деятельности на 90 суток.