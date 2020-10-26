33 вместо 26: в этом году в Краснодарском крае увеличили установку фельдшерско-акушерских пунктов

Позитивная новость прозвучала на совещании по вопросам реализации национальных проектов в Краснодарском крае.

«За счет экономии будет установлено больше модульных ФАПов – 33 вместо 26. Это позволит дополнительно охватить порядка трех тысяч жителей в малых населенных пунктах, – пояснил губернатор Вениамин Кондратьев. – В целом хочу отметить качественную работу министерства здравоохранения – в этот непростой год все контракты заключены в полном объеме на сумму более чем 5 млрд рублей».

По мнению руководства региона, особое внимание на местах следует уделить темпам реализации национального проекта «Образование». В Армавире и Кореновске не полностью оформлены контракты на поставку оборудования для строящихся школ.

Глава Армавира Андрей Харченко доложил, что в ближайшее время все контракты будут заключены.

«Менялась проектно-сметная документация по школе, поэтому сроки сдвинулись. Но до конца месяца все вопросы закроем», – пояснил мэр города.

В Краснодаре есть проблемы с качеством приобретенного оборудования для учреждений образования. 35% техники возвращено поставщикам. Ее заменят на более качественную, отвечающую требованиям современных школ.

Вениамин Кондратьев поручил краевому министерству образования совместно с главами территорий держать эти вопросы на особом контроле. Все средства, выделенные на реализацию национальных проектов, должны быть освоены в срок, акцентировал губернатор. В этом году общее финансирование проектов достигло 50,5 млрд. рублей. На сегодняшний день освоено 60%.

Глава края также подчеркнул, что 30 октября правительство должно утвердить показатели нацпроектов до 2030 года. В ноябре их доведут до регионов. Задача края – максимально быстро скорректировать свои региональные проекты и до 1 апреля 2021 года заключить все контракты.