Почетное звание "Заслуженный судебный пристав" установили в России

Путин установил почетное звание "Заслуженный судебный пристав".
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Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий почетное звание "Заслуженный судебный пристав РФ". Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Установить почетное звание "Заслуженный судебный пристав Российской Федерации", - сказано в документе.
Почетное звание будет присвоено сотрудникам органов принудительного исполнения России за личные заслуги и высокопрофессиональные навыки.
К званию "Заслуженный судебный пристав РФ" будут представлены лица, прошедшие более чем 20-летний путь в работе. Также у специалиста должны иметься награды федерального органа госвласти или органов госвласти российских регионов.
Высокое звание будет присвоено и за заслуги в организации дознания; в осуществлении госконтроля за компаниями, ведущими деятельность по возврату просроченной задолженности, а также в совершенствовании деятельности органов принудительного исполнения.