Почетное звание "Заслуженный судебный пристав" установили в России

Путин установил почетное звание "Заслуженный судебный пристав". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий почетное звание "Заслуженный судебный пристав РФ". Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Установить почетное звание "Заслуженный судебный пристав Российской Федерации", - сказано в документе.

Почетное звание будет присвоено сотрудникам органов принудительного исполнения России за личные заслуги и высокопрофессиональные навыки.

К званию "Заслуженный судебный пристав РФ" будут представлены лица, прошедшие более чем 20-летний путь в работе. Также у специалиста должны иметься награды федерального органа госвласти или органов госвласти российских регионов.

Высокое звание будет присвоено и за заслуги в организации дознания; в осуществлении госконтроля за компаниями, ведущими деятельность по возврату просроченной задолженности, а также в совершенствовании деятельности органов принудительного исполнения.