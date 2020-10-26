Российские Су-27 перехватили американский и немецкий самолеты над Балтийским морем

Российские Су-27 перехватили американский и немецкий самолеты над Баренцевым морем Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В понедельник, 26 октября, российский истребитель Су-27 поднялся на перехват американского самолета-разведчика U-2S и немецкого самолета патрульной авиации Р-3С Orion, которые приблизились к воздушным границам России над акваторией Балтийского моря. Об этом сообщил Национальный центр управления обороной (НЦУО) России.

«Экипаж российского истребителя последовательно идентифицировал воздушные цели как самолет базовой патрульной авиации Р-3С Orion ВМС Германии и самолет-разведчик U-2S ВВС США, после чего сопроводил их», - говорится в сообщении ведомства, где уточняется, что граница России нарушена не была, а весь полет российских истребителей проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Напомним, накануне, 21 октября, российские истребители МиГ-31 и Су-35 перехватили два американских бомбардировщика над Беринговым морем. После обнаружения самолеты-разведчики ВВС США совершили разворот и удалились от границы России.