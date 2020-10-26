Названо супероружие, которое скоро появится у России

Разработкой боевой экипировки нового поколения "Сотник" занимается компания "Ростех". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский журнал The National Interest рассказал, каким уникальным оружием в скором времени обзаведется Россия.

Речь идет о российской боевой экипировке нового поколения "Сотник", разработкой которой занимается "Ростех". По мнению специалистов, она значительно повысит возможности пехотинцев.

Перспективный экзоскелет заменит солдатам нынешний костюм "Ратник".

Новую экипировку для солдат оснастят большим количеством высокотехнологичных компонентов: противоминная обувь, противорадиолокационный костюм и специальная ткань, защищающая от обнаружения в инфракрасном свете.

Издание пишет, что такой комплект повысит осведомленность солдат в боевой обстановке, сведет к минимуму его физические усилия и уменьшит риск для жизни.

Экзоскелет может получить в комплект и новое стрелковое оружие.

"В настоящее время <…> формируется и обосновывается облик перспективной боевой экипировки военнослужащих, в состав которой предусматривается внедрение элементов, усиливающих физические возможности военнослужащего", — сказал главнокомандующий Сухопутными войсками генерал Олег Салюков.

Разработка экзоскелета нового поколения будет продолжаться с 2020 по 2023 год.

Оснастить российские подразделения новой экипировкой планируется к 2025 году, а 2030 году новое оружие получит вся российская армия.