Регионы России смогут превысить предельный объем госдолга из-за коронавируса Фото: REUTERS

Российские регионы смогут получить разрешение на превышение предельного объема госдолга в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом говорится в поручение президента России Владимира Путина, который поручил правительству разработать критерии возможного превышения дефицита бюджетов субъектов на следующий год.

Правительство также не должно применять меры ответственности по отношению к регионам из-за снижения налоговых и неналоговых доходов бюджетов на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

Российский лидер также поручил создать при участии Госсовета механизм координации исполнения нацпроектов в регионах.

Напомним, накануне российский лидер в ходе совещания по экономическим вопросам отмтеил, что власти регионов пока стараются не вводить жесткие ограничения из-за пандемии коронавируса, и призвал субъекты действовать выверено и аккуратно при введении коронавирусных ограничений. Путин посоветовал губернаторам принимать меры по COVID-19 исходя из реалий