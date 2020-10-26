Вильфанд: октябрь в этом году стал самым теплым за 142 года

Роман Вильфанд заявил, что октябрь в этом году стал самым теплым за 142 года Фото: Евгения ГУСЕВА

Октябрь в этом году выдался довольно теплым, в особенности в московском регионе. Практически весь месяц температура воздуха держалась выше нормы.

- И, действительно, похоже, что таких октябрей еще не было за весь период инструментальных наблюдений. Они ведутся в Москве с 1879 года. По всей видимости, это будет самый теплый месяц за 142 года, - рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в эфире радио "Комсомольская правда".

Что касается последней недели октября, то она тоже обещает быть довольно теплой. В ближайшие дни температура составит от 10 до 12 градусов днем и от 1 до 6 - ночью. Такая погода продержится до четверга, затем немного похолодает. К выходным погода станет более облачной, а температура понизится примерно на два градуса. Но она все равно будет на 3-4 градуса выше нормы.