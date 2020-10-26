Актрису Наталью Дрожжину доставили в суд Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В понедельник, 26 октября, в Хамовнический суд Москвы доставили заслуженную артистку России, актрису Наталью Дрожжину, которая проходит по делу о мошенничестве с имуществом народного артиста СССР Алексея Баталова.

Прокуратура просит суд не заключать актрису под стражу, а избрать ей меру пресечения в виде запрета определенных действий.

«В ходе заседания суда прокурор попросил не избирать Дрожжиной меру пресечения в виде заключения под стражу, а назначить ей запрет определенных действий», - приводит ТАСС заявление пресс-службы Хамовнического суда столицы

Ранее Следственный комитет предъявил обвинения заслуженной артистке России и ее мужу Михаилу Цивину по делу о мошенничестве с имуществом актера Алексея Баталова, который погиб в июне 2017 года на 89-м году жизни.