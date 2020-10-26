Массовые демонстрации в Таиланде: протестующие требуют расследования в отношении короля

Массовые демонстрации в Таиланде Фото: REUTERS

В Таиланде возобновились массовые демонстрации, но на этот раз участники акций протеста потребовали расследования в отношении короля.

Протестующие передали в немецкое посольство в Таиланде просьбу проверить, не превышал ли их король своих властных полномочий во время поездок в Германию

В минувшие воскресенье, 25 октября, протестные акции собрали коло двух тысяч человек. При этом возле парламента дежурили роялисты, которые просили антиправительственных демонстрантов прекратить оскорблять монархию и требовать ее реформирования.

Напомним, демонстрации в Таиланде продолжаются ежедневно с 14 октября, когда отмечалась годовщина студенческого восстания 1973 года. Координаторы обещали продолжать акции протеста, пока не будут выполнены все основные требования - изменение конституции, отправка в отставку премьера и реформирование монархии.