Путин предложил увеличить выплаты родителям детей до 7 лет

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос о выплате родителям детей до семи лет по временной нетрудоспособности в 100 процентов среднего заработка. При этом, данные выплаты должны осуществляться независимо от трудового стажа родителей.

«Рассмотреть вопрос о выплате родителям детей в возрасте до семи лет пособий по временной нетрудоспособности в размере 100 процентов среднего заработка … определив объем и источники финансового обеспечения такой выплаты», - говорится в списке распоряжений главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

Российский лидер также предложил увеличить оплату больничного родителям детей до семи лет, и поручил кабмину подумать о новых мерах поддержки детей, чьи родители не платят алименты.

Доклад о выполнении распоряжения президента правительство должно представить до 1 декабря текущего года.