Президент России Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин поручил правительству создать институт «добросовестного экспортера» в рамках мероприятий «Трансформации делового климата».

Как говорится в размещенном на сайте Кремля перечне поручений главы государства, создание института предусмотрено «в целях предоставления такому экспортеру дополнительных преимуществ, обеспечения упрощенного порядка его взаимодействия с органами власти и сокращения административной нагрузки на него».

Доклад о выполнении распоряжения президента правительство должно представить до 1 декабря текущего года.

Кроме того, глава государства поручил кабмину представить до 1 октября следующего года предложения по внесению в законодательство изменений, направленных на вовлечение малого и среднего бизнеса в экспортную деятельность, в том числе на увеличение продаж российских товаров на электронных торговых площадках.

Как писал сайт kp.ru, глава государства также поручил правительству разработать критерии возможного превышения дефицита бюджетов субъектов на следующий год в связи с распространением коронавируса.