Суд назначил запрет определенных действий актрисе Натальи Дрожжиной Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В понедельник, 26 октября, в Хамовнический суд Москвы прошло слушание по делу заслуженной артистки России, актрисы Натальи Дрожжиной о мошенничестве с имуществом народного артиста СССР Алексея Баталова. Суд не стал заключать под стражу, а избрал ей меру пресечения в виде запрета определенных действий, как об этом ранее просила прокуратура

«Суд назначил ей меру пресечения в виде запрета определенных действий», - приводит ТАСС сообщение пресс-службы Хамовнического суда Москвы, где уточнили, что теперь актрисе нельзя общаться с фигурантами дела, за исключением адвоката и следователя.

Как писал сайт kp.ru, ранее Следственный комитет предъявил обвинения Наталье Дрожжиной и ее мужу Михаилу Цивину по делу о мошенничестве с имуществом актера Алексея Баталова, который скончался в июне 2017 года на 89-м году жизни. Прокуратура обратилась к суду с просьбой не заключать артистку под стражу, а избрать ей меру пресечения в виде запрета определенных действий.