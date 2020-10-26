Дело об убийстве выборгского депутата Петрова передано в Центральный аппарат СК Фото: Олег ЗОЛОТО

Уголовное дело об убийстве по найму депутата Выборгского района Ленинградской области Александра Петрова передано в Центральный аппарат Следственного комитетаОб этом журналистам сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Она уточнила, что сделано это по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина «для наиболее оперативного, полного и объективного расследования».

Напомним, ранее Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования дела Александра Петрова

Как сообщал сайт kp.ru, следователи полагают, что вечером в субботу, 24 октября, неизвестный выстрелил из огнестрельного оружия в грудь 61-летнему мужчины, находившегося на территории своего дома под Выборгом. Поучивший пулю мужчина скончался. Как позже выяснилось, погибшим оказался отец российского автогонщика, экс-пилота «Формулы-1» Виталия Петрова – Александр Петров который также был депутатом Московской области «Город Выборг» и известен как совладелец нескольких предприятий.