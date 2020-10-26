Пашинян заявил о готовности Армении к «взаимным уступкам» по Нагорному Карабаху Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ереван готов идти на «взаимные уступкам» для урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе, однако Баку ожидает не компромисса, а капитуляции. Так считает премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Мы готовы идти на взаимные уступки, даже на уступки, которые болезненны для нас, но армянский народ никогда не будет готов капитулировать», - написал он на своей странице в Facebook.

Кроме того, по словам Пашиняна, во второй половине дня из-за действий Азербайджана не удалось сохранить режим прекращения. Баку пока эти заявления никак не прокомментировал.

Напомним, конфликт в Карабахе обострился 27 сентября. 9 октябре представители Армении и Азербайджана прибыли в Москву для трёхсторонних консультаций и 10 октября достигли соглашения о перемирии. Однако буквально на следующий день Ереван и Баку начали заявлять о нарушении условий прекращения огня со стороны своего противники.

В воскресенье, 25 октября, Вашингтон объявил о новом гуманитарном перемирии. В совместном заявление США, Армении и Азербайджана говорилось о приверженности Баку и Еревана к выполнению и соблюдению гуманитарного перемирия, согласованного в Москве 10 октября.