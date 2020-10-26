Путин поручил разработать ипотеку на строительство частных домов

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать меры, направленные на предоставление россиянам ипотеки для строительства частных домов. Об этом сообщается на сайте Кремля.

По итогам расширенного заседания президиума Госсовета российский лидер дал поручение кабмину до июля следующего года разработать меры по поддержке индивидуального жилищного строительства, в том числе предоставлении ипотечных кредитов на строительство индивидуальных домов.

Кроме того, глава государства дал поручение представить поправки по реализации программ расселения жилья с высокой степенью износа.

Напомним, накануне премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о продлении проекта льготной ипотеки на новостройки под 6,5 процента годовых до 1 июля следующего года. В Минфине заявили, что продление льготной ипотеки до начала июля позволит дополнительно выделить 354 тысяч кредитов на 1,1 триллионов рублей, из них 90 тысяч кредитов на 270 миллиардов рублей уже в ноябре - декабре текущего года.