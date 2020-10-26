МИД РФ прокомментировал тезис Госдепа о снижении порога применения ядерного оружия

Мария Захарова Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Доклад Госдепартамента США о кибербезопасности подтверждает, что Вашингтон допускает снижение порога применения ядерного оружия. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Марии Захаровой, отметив, что данный тезис вызывает особое беспокойство и заставляет всерьез задуматься о трансформации позиции Штатов.

«Подобные сигналы доносятся из Вашингтона не первый раз», - говорится в заявлении дипломата.

По словам Захаровой, доклад Госдепа «О международной безопасности в киберпространстве: новые модели для снижения рисков», опубликованный 20 октября, построен на антироссийской риторике и содержит «крайне резкие высказывания, порой граничащие с базарным хамством».

Представитель МИД РФ напомнила, что ещё в два года назад в СМИ попадали утечки, что Белый дом допускает использование ядерного арсенала.

«Теперь же окончательно подтвердилось, что наши опасения были не беспочвенны. В госдеповском докладе прямо говорится: развитие событий по такому сценарию вполне реально», - отметила Захарова.