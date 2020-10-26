Трамп заявил о соблюдении режим прекращения огня в Карабахе Фото: REUTERS

Армения и Азербайджан соблюдают режим прекращения огня в Нагорном Карабахе. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп.

«Он соблюдается. Режим прекращения огня соблюдается», - сказал американский лидер.

Напомним, конфликт в Карабахе обострился 27 сентября. 9 октябре представители Армении и Азербайджана прибыли в Москву для трёхсторонних консультаций и 10 октября достигли соглашения о перемирии. Однако буквально на следующий день Ереван и Баку начали заявлять о нарушении условий прекращения огня со стороны своего противники.

В воскресенье, 25 октября, Вашингтон объявил о новом гуманитарном перемирии, которое вступило в силу с 19:00 по московскому времени понедельника, 26 октября. В совместном заявление США, Армении и Азербайджана говорилось о приверженности Баку и Еревана к выполнению и соблюдению гуманитарного перемирия, согласованного в Москве 10 октября.

Ранее американский лидер Дональд Трамп назвал конфликт в Нагорном Карабахе «легким случаем», и пообещал «разобраться», урегулировав его.