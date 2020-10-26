Нижегородскую арт-резиденцию оценили на Конференции креативных индустрий в Москве

Арт-резиденция – это не просто место, а целая экосистема

На конференции креативных индустрий, прошедшей 24-25 октября в рамках фестиваля «Таврида АРТ Moscow», Нижегородская область представила масштабный проект арт-резиденции. Участниками этой конференции стали молодые деятели культуры, компании в сфере креативных индустрий, команды арт-резиденций и представители федеральных и региональных властей.

- Наша арт-резиденция – это не просто место, а целая экосистема, - пояснил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. – Она включает в себя множество самостоятельных творческих проектов. В преддверии 800-летия Нижнего Новгорода для нас очень важно объединить усилия всех региональных креативных сообществ. Мы собираемся создать необходимые условия для их развития и вовлечь в празднование юбилея. Проект нашей арт-резиденции получил высокую оценку со стороны экспертов.

Планируется, что этот проект объединит несколько прогрессивных городских территорий и организаций. Среди них региональный молодежный центр «Высота», центр культуры «Рекорд», арт-кластер «Нижполиграф» и многие другие сообщества. Также частью резиденции станут «Центр 800», «Проектный офис Стратегии развития Нижегородской области», «Институт развития городской среды Нижегородской области» и другие площадки.

Напомним, Нижегородская область представила концепцию арт-резиденции в августе 2020 года на форуме молодых деятелей культуры и искусства «Таврида-АРТ». И там регион успешно защитил концепцию проекта перед экспертами.

- В следующем году площадками арт-резиденции станут региональный молодежный центр «Высота» и центр культуры «Рекорд», - рассказали в региональном правительстве. - Кроме того, грант «Центра 800» получило экспериментальное пространство «ЦЕХ» в «Нижполиграфе».