Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

На освещенной стороне Луны нашли запасы водного льда

Ранее считалось, что у спутника Земли не может быть воды, поскольку отсутствует атмосфера
Елена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (5)Комментарии (5)
На освещенной стороне Луны нашли запасы водного льда

На освещенной стороне Луны нашли запасы водного льда

Фото: Shutterstock

Специалисты NASA впервые нашли воду на освещенной стороне Луны, которая повернута к Земле. Открытие удалось сделать с помощью летающего инфракрасного телескопа SOFIA, который обнаружил в небольших темных кратерах на спутнике нашей планете множество скоплений воды общей площадью около 40 тысяч км метров. Вода присутствует в высоких южных широтах в количестве от 100 до 400 частей на миллион.

Ранее считалось, что на Луне не может быть воды, поскольку там отсутствует атмосфера и она бы испарилась под воздействием солнечного излучения, но полученные данные говорят о том, что водяной лёд может существовать на нескольких участках спутника, передает Nature Astronomy.

Выяснилось, что всё дело в так называемых «холодных ловушках», которые образуются в кратерах и других неровностях космического объекта и недоступны солнечному свету. Таким образом лёд может оставаться там миллиарды лет.

«Мы пока не знаем, сможем ли мы использовать ее [воду] в качестве ресурса. Поиск воды на Луне имеет ключевое значение для наших исследовательских планов», — написал в Twitter глава NASA, имея в виду программу по высадке астронавтов на Луну в 2024 году.

«Ее [воды] хватит для решения всех задач, с которыми может столкнуться NASA, в том числе для производства топлива и обеспечения жизни будущих колонистов», - отметил один из авторов исследования, доцент Колорадского университета в Боулдере (США) Пол Хайн.

Напомним, накануне на Венере обнаружили еще один возможный признак жизни. На планете нашли простейшую аминокислоту глицин. Незадолго до этого ученые обнаружили в атмосфере Венеры следы Фосфина, что также может означать наличие жизни на планете.