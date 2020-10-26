На освещенной стороне Луны нашли запасы водного льда Фото: Shutterstock

Специалисты NASA впервые нашли воду на освещенной стороне Луны, которая повернута к Земле. Открытие удалось сделать с помощью летающего инфракрасного телескопа SOFIA, который обнаружил в небольших темных кратерах на спутнике нашей планете множество скоплений воды общей площадью около 40 тысяч км метров. Вода присутствует в высоких южных широтах в количестве от 100 до 400 частей на миллион.

Ранее считалось, что на Луне не может быть воды, поскольку там отсутствует атмосфера и она бы испарилась под воздействием солнечного излучения, но полученные данные говорят о том, что водяной лёд может существовать на нескольких участках спутника, передает Nature Astronomy.

Выяснилось, что всё дело в так называемых «холодных ловушках», которые образуются в кратерах и других неровностях космического объекта и недоступны солнечному свету. Таким образом лёд может оставаться там миллиарды лет.

«Мы пока не знаем, сможем ли мы использовать ее [воду] в качестве ресурса. Поиск воды на Луне имеет ключевое значение для наших исследовательских планов», — написал в Twitter глава NASA, имея в виду программу по высадке астронавтов на Луну в 2024 году.

«Ее [воды] хватит для решения всех задач, с которыми может столкнуться NASA, в том числе для производства топлива и обеспечения жизни будущих колонистов», - отметил один из авторов исследования, доцент Колорадского университета в Боулдере (США) Пол Хайн.

Напомним, накануне на Венере обнаружили еще один возможный признак жизни. На планете нашли простейшую аминокислоту глицин. Незадолго до этого ученые обнаружили в атмосфере Венеры следы Фосфина, что также может означать наличие жизни на планете.