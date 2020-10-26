МВД Грузии назвало имя захватившего на банк в Зугдиди Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство внутренних дел Грузии подтвердило, что захватчиком заложников в филиале грузинского банка в городе Зугдиди, личность которого идентифицирована, был Бадри Есебуа 1988 года рождения.

Напомним, 21 октября, злоумышленник ворвался в филиал «Банка Грузии» в Зугдиди, и около восьми часов держал в заложниках 43 человека. Некоторым клиентам банка удалось убежать через черный вход, также были освобождены пожилые люди и одна беременная женщина.

Как писал сайт kp.ru, Министерство внутренних дел Грузии расследует случившееся по статьям «Разбой», «Противоправное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия» и «Захват заложника».

Под утро четверга, 22 октября, МВД Грузии заявило, что заложники, вместе с которыми захватчик покинул здание, освобождены, а злоумышленник скрылся и ведутся его поиски.