ВОЗ призвал мировое сообщество не сдаваться в борьбе с пандемией коронавируса Фото: REUTERS

Мировое сообщество не должно сдаваться в борьбе с коронавирусной инфекцией, несмотря на всё большее распространение COVID-19. Такое заявление сделал глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

Глава ВОЗ напомнил, что на минувшей неделе было зарегистрировано самое большое число заболевших COVID-19 за все время пандемии, когда количество подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в мире за неделю превысило 2,4 миллиона.

«Работа из дома, удаленное обучение детей, невозможность отмечать важные события с друзьями и семьей или присутствовать при оплакивании любимых - это тяжело, и усталость от COVID-19 является реальной», - отметил он, но подчеркнул, что «мы не можем сдаться, мы не должны сдаваться».

Гебрейесус назвал лучшим средством борьбы меры предосторожности, направленные на снижение риска заболевания. Он заявил, что никто больше не хочет локдаунов. Однако для того, чтобы их избежать надо взять на себя часть общей задачи по предотвращению распространения инфекции. По его словам, «не следует ждать волшебных решений» в связи с нынешней вспышкой COVID-19.

Напомним, сегодня, 26 октября, число инфицированных коронавирусом в мире превысило 43 миллиона человек. По данным Университет Джонса Хопкинса, всего выявлено 43 009 311 случаев инфицирования. Жертвами болезни стали 1 153 861 пациента с COVID-19.