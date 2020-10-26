Российский Су-27 перехватил два французских бомбардировщика над Черным морем Фото: Михаил ФРОЛОВ

В понедельник, 26 октября, российский истребитель Су-27 поднялся на перехват двух французских истребителей-бомбардировщиков «Мираж-2000», которые приблизились к воздушным границам России над акваторией Черного моря. Об этом сообщил Национальный центр управления обороной (НЦУО) России.

В центре сообщают, что РЛС Южного военного округа засекли две воздушные цели над акваторией Черного моря, которые приблизились к российской госгранице. Для их опознавания в воздух поднялся Су-27.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как два истребителя-бомбардировщика "Мираж-2000" ВВС Франции, после чего сопроводил их над акваторией Черного моря», - говорится в сообщении ведомства, где уточняется, что граница России нарушена не была, а весь полет российских истребителей проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Как писал сайт kp.ru, сегодня, 26 октября, еще один Су-27 также поднялся на перехват иностранных самолетов, которые приблизились к воздушным границам России, но над акваторией Балтийского моря. Российский истребитель сопроводитель американский самолет-разведчик U-2S и немецкий самолет патрульной авиации Р-3С Orion